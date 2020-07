D'Police huet an der Nuecht op e Sonndeg Caféen, Baren a Restaurante kontrolléiert. Zu Beetebuerg, Diddeleng an op der Kockelscheier hu se mussen agräifen.

Zu Beetebuerg sinn d'Polizisten no Hallefnuecht e Café kontrolléiere gaangen, an deem nach Cliente waren. Déi hunn dësen dunn direkt via en Niewenagang verlooss. De Bedreiwer vum Lokal muss elo mat Konsequenze rechnen.

Zu Diddeleng goufe géint 00.30 Auer nach ronn 25 Leit an engem Lokal ugetraff. Des weideren hunn d'Cliente sech net un d'Hygiènesreegele gehalen... verschiddener stounge beim Comptoir an och net jiddereen hat eng Schutzmask un. Och de Patron vum Café hat keng Mask un.

Kontrolléiert gouf dann nach e Lokal op der Kockelscheier, nodeems d'Police gemellt krut, hei wier eng gréisser Party. Op der Plaz hunn d'Polizisten eng 100 Persounen ugetraff, vun deenen der e sëllege sech net un d'Reegele gehalen hunn.

D'Patrone vun deenen 3 Lokaler dierfte mat engem Protokoll rechnen.