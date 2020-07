Um Verwaltungsgeriicht hu Privatleit an hirem juristesche Sträit mat der Stater Gemeng, dem Ex-Innen- an der Ëmweltministesch an 1. Instanz Recht kritt.

Den Tribunal administratif huet e Recours vun de Leit nämlech als zum Deel justifizéiert ugesinn. Wouduerch Decisioune vum Stater Gemengerot vun Abrëll 2017 a vum Inneminister an der Ëmweltministesch vun Oktober 2017 annuléiert goufen. Et goung ëm d'Klasséiere vun engem Terrain vun enger Fra an zwee Männer.

De Stater Gemengerot hat sengerzäit decidéiert, deen Terrain aus enger «zone de verdure» net an eng «zone d’habitation 1», mä an eng «zone de jardins familiaux» anzeklasséieren. Den Dan Kersch hat déi Entscheedung guttgeheescht an d'Carole Dieschbourg festgehalen, dass all Terrain, deen an eng Zon aklasséiert ass, déi fräi bleiwe soll, dem Naturschutzgesetz vun 2004 z'entspriechen huet. Ee vun de Männer war am Januar 2018 op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Deem seng 1. Riichtere schreiwen an hirem Urteel, dass fir de Kläger de Klassement vum Terrain an eng „zone de jardins familiaux“ inkompatibel wär mat der wichteger Roll, déi den Terrain fir Fliedermais spillt, a speziell fir d'“Wimperfledermaus“.

Engem Règlement grand-ducal vu Januar 2009 no wär all Zort Fliedermaus geschützt an d'eventuell Presenz vu protegéierte Spezies en Element, dat vun de Gemengenautoritéiten, vum Innen- a vum Ëmweltminister a Betruecht ze zéie wär, sou d'Geriicht. Den Terrain wär net am Kader vun der SUP, der „strategischen Umweltprüfung“, analyséiert ginn.

An direkter Noperschaft wären awer «Gehölzstrukturen», déi eng wichteg «Nahrungsstruktur» fir d'“Wimperfledermaus“ wären. D'Auteure vun der SUP hätte geroden, déi «Gehölzstrukture» bäizebehalen, a fir d'Auteure vum PAG wär d'Zerstéieren oder Reduzéieren dovu verbueden, genee wéi all Bau, Remblai oder Déblai. Well d'«Gehölzstrukturen» um ganzen Terrain ze fanne sinn, wär et net koherent, en Deel dovun an eng «zone de jardins familiaux» anzeklasséieren, déi liicht Constructiounen erlaabt an am Prinzip d'op d'mannst deelweis Zerstéierung vun de «Gehölzstrukturen» implizéiert.

Déi 3 Decisioune wären z'annuléiere wéinst der "erreur manifeste d’appréciation", fir den Terrain an eng «zone de jardins familiaux» anzeklasséieren.

Link: Urteel vum Verwaltungsgeriicht - Stater PAG Fliedermais