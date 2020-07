Normalerweis fänkt den 1. Mee d'Saison vum Train 1900 am Minettspark vum Fond de Gras un.

Wéinst der sanitärer Kris gouf den Optakt ëm 2 Méint no hanne geluecht.

Um Sonndeg war also de Startschoss vun der Saison 2020, déi d'Ekipp virun nei Erausfuerderunge gestallt huet. Deementspriechend grouss waren d'Virbereedungen.

Am Asaz war d'Schëfflenger Nummer 5. D'Lok war bis Enn der 60er Joren op ARBED Esch/Schëffleng am Déngscht. 400 Päerd si responsabel fir déi 48 Tonnen a Beweegung ze bréngen.

10 Dausend Leit hunn d'lescht Saison en Tour mam Train 1900 gemaach. Aus aktuelle Grënn wäert een dëst Joer net un dës Zuel vu Visiteure kommen.

3 Dampmaschinnen a 24 Waggone si prett. Bis Enn September ass den Train 1900 all Sonndeg ënnerwee. Falls d'Wieder et zouléisst, gëtt dëst Joer och nach am Oktober gefuer.

Zanter 1973 gëtt et d’ASBL "Train 1900" am Fond-de-Gras. Eng ronn 60 Benevoller zielt d‘Associatioun. Nieft der Minièresbunn feiert si d’Saison iwwer d’Visiteuren duerch d’Lëtzebuerger Industriegeschicht.