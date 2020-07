Wéi den CGDIS mellt, koum et e Sonndeg den Owend géint 22.20 Auer zu engem Feier an engem Haus zu Äischen an der Grand-rue.

Eng Stroumkëscht wier a Brand geroden. D’Pompjeeë vun Habscht, Stengefort, Mamer, Tënten a Réiden waren am Asaz, wéi och de Samus-Noutdokter aus der Stad. Eng Persoun wier liicht blesséiert ginn. Weider Virfäll Géint 17.30 Auer e Sonndeg den Owend ass tëscht Fëlschdref an Elleng e Motocyclist gefall a gouf verwonnt. Tëscht Nidderaanwen a Mënsbech sinn no 18 Auer nach e Moto an en Auto anenee gerannt. Hei gouf de Motard blesséiert a mat der Ambulanz aus der Stad an d’Spidol bruecht. An der Iechternacherstrooss an der Stad stoung géint 4.30 Auer e Méindeg de Moie fréi en Auto a Flamen.