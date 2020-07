Terrainen an der Stad, déi am Bauperimeter leien an awer broochleie gelooss ginn, do soll d'Grondsteier an Zukunft 30 Mol méi héich ginn.

Dat fuerderen d'Stater Oppositiounsparteien déi Gréng, LSAP an déi Lénk am Kampf géint déi horrend héich Logementspräisser. Si bréngen e Méindeg am Nomëtten am Gemengerot eng entspriechend Motioun an: Deemno sollt dës Steier, déi de Moment bei 500% läit, fir den 1. Januar op 15.000% eropgoen. Fir déi 3 Parteie wären, Zuele vum Liser no, 117 Hektar Terrain an der Stad direkt ze bebauen. © Didier Weber © Didier Weber