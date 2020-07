Nächsten Donneschdeg kënnt d'Institutiounen-Chamberkommissioun beieneen, fir iwwert de Waringo-Rapport ze schwätzen.

Et sinn nach politesch gutt gefëllt Wochen: iwwerdeem den nächste Mëttwoch de Staatsminister eng Deklaratioun iwwer d'Lutte géint d'Covid-Pandemie am Cercle virum Parlament mécht, muss och nach virum 24. Juli dat neit, méi strengt, Apres-Covid-Gesetz gestëmmt ginn.

Dee Gesetzprojet gouf d'lescht Woch vun der Gesondheetsministesch deposéiert.

En aneren interessante Rendez-vous, éier d'Deputéiert an d'Summerpaus ginn, ass dann d'nächst Woch, wann donneschdes d'Institutiounen-Chamberkommissioun beieneekënnt, fir iwwert de Waringo-Rapport ze debattéieren.

Dës Entrevue, wou de Staatsminister Erklärunge gëtt iwwert d'Ëmsetze vum Rapport vum Jeannot Waringo iwwert de Fonctionnement um Haff, geschitt op Basis vun enger Demande Ugangs Juni vun der CSV-Fraktioun.

Dee Rapport war de 24. Januar public gemaach ginn - et huet also en halleft Joer laang gedauert, bis datt d'Deputéiert iwwert d'Ëmsetze vun den ugeduechte Reformen an d'Bild gesat ginn.

Entretemps goufen et wichteg Nominatioune mat der neier Maréchale de la Cour Yuriko Backes, grad wéi dem neien Administrateur des Biens Norbert Becker.

Nach rezent hat et jo Rumouers um Haff ginn, wéi de Staatsminister intervenéiert hat, fir d'Entloossung vum Chef de Cabinet Michel Heintz réckgängeg ze maachen.

D'Basis, fir datt de Jeannot Waringo mam Verfaasse vun engem Rapport iwwert d'Reform vun der Monarchie beoptraagt gouf, war jo de Fait, datt bannent 4 Joer eng ronn 30 Persounen den Haff verlooss hunn oder entlooss goufen.