Ronn eng Millioun Touriste komme pro Joer an de Grand-Duché. Sief et fir ee kuerze City-Trip, oder awer, fir eist Ländche méi am Detail kennenzeléieren.

An et gëtt jo och genuch ze gesinn op den 2.586 Quadratkilometer. Ma wéi ass et awer dëst Joer? Kommen iwwerhaapt den Ament Touristen an d'Land? Et leeft lues a lues un. Dat bestätegt eis de Frank Leonardy. Hien ass schonn zanter 1994 Guide um Veianer Schlass an hie mécht näischt léiwer, wéi de Leit d'Geschicht vum Schlass a senge fréiere Bewunner ze erzielen. Sou eppes wéi elo hätt et nach net ginn.

D'Summersaison, déi normalerweis am Abrëll start a bis Oktober geet, huet knapp 2 Méint duerno ugefaangen. Zwee Méint, wou vill Entréeë verluer gaange sinn, ma wou een awer konnt profitéieren, fir Renovatiounen ze maachen.

D'lescht Joer war e Rekordjoer. Bal 220.000 Touriste wollten d'Schlass vu banne gesinn. Elo kommen d'Touristen. Ma awer lues a lues. Gréisser Gruppe bleiwen aus, ma dofir kommen aner Touristen heihinner. Vill lokal a regional Leit, ma och Mënschen, déi soss vläicht kee Stopp zu Lëtzebuerg gemaach hätten, well se normalerweis mam Fliger an de Süde fléien. Dofir kéint een dat Ganzt och als Chance gesinn. An den Ament wier et souwisou besser, wann een net vun ze vill Leit iwwerrannt gëtt, fir déi néideg Hygiènesmesurë kënnen anzehalen.

Och an der Haaptstad gesäit et net anescht aus. Vill bekannten Touristeplazen, ob virum Palais, bei der Gëllener Fra oder um Knuedler, si wéineg gefëllt vun Touristen. An dat géing een och am Luxembourg City Tourist Office mierken, wou dëst Joer manner ze dinn ass wéi soss. Ma dofir wéilt ee sech och hei ëmstellen an extra Toure fir lokal Leit aféieren.

Alles an allem ass een optimistesch an et erhofft ee sech, doduercher och aner Gruppe vun Touristen an d'Land ze zéien a fir sech ze gewannen.