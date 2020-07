De Programm, iwwert deen Iddie fir Projete mat engem sozialem oder gesellschaftlechem Impakt presentéiere kënne ginn, gouf iwwerschafft.

An Zesummenaarbecht mat der "Nyuko ASBL", déi Leit ënnerstëtzt, déi zu Lëtzebuerg eng Entreprise grënne wëllen, huet den Aarbechtsministère um Méindeg en Appel à projets lancéiert.

Am Programm "IMPULS 2020" wier eng Acceleratiounsphas agebaut ginn an d'Méiglechkeet geschaaft ginn, en individualiséierte Support beim Starte vu Societéite mat engem gesellschaftlechen Impakt (SIS) ze kréien.

Bis den 2. August 2020 kann ee sech mat sengem Projet aschreiwen, fir vu Formatiounen, Coaching an Networking ze profitéieren.

Offiziellt Schreiwes vum Aarbechtsministère

Lancement d'un appel à projets à impact social et sociétal (06.07.2020)

Communiqué par: ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire

"Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire lance son appel à projets à impact social et sociétal en collaboration avec Nyuko ASBL.

Le programme IMPULS 2020 a été revu dans son ensemble:

une phase d’accélération allant de la présentation de l’idée jusqu’à la réalisation d’un «plan d’affaires simplifié» spécialement adapté aux entreprises de l’économie sociale et solidaire,

une nouvelle phase d’accompagnement sur mesure afin de soutenir les futurs entrepreneurs sociaux au démarrage de leur société agréée en tant que Société d’impact sociétal (SIS).

Du mentorat d’entrepreneurs sociaux établis vient compléter l’offre.

Vous avez l’esprit entrepreneurial, vous désirez développer votre projet à impact social au Luxembourg et vous souhaitez créer votre société d’impact sociétal? Alors n’attendez plus pour postuler! La première session débutera cet été.

Les participants bénéficieront:

de formations collectives,

d’un accompagnement individuel (coaching),

d’outils et de conseils d’experts,

d’échanges avec des entrepreneurs établis,

d’une mise en réseau avec des acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Inscrivez-vous dès à présent et pour le 2 août 2020 au plus tard en cliquant sur le lien suivant:

www.impuls.lu"