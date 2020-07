Och d'Foire Agricole 2020 ass an Zäite vu Covid-19 an engem ugepasste Konzept ofgelaf. 74.000 Persounen hunn dës online suivéiert.

Pressemitteilung

Die digitale Foire Agricole 2020: Ein unerwarteter Erfolg!

Ein angepasstes Konzept in COVID19-Zeiten

Die Landwirtschaftsmesse Foire Agricole Ettelbruck (FAE) ist der Treffpunkt für die Agrarwelt und den grünen Sektor, eine vor allem professionelle Messe, die sich mit ihrem festlichen und familiären Charakter zunehmend zur Verbrauchermesse entwickelt hat.

Anfang April 2020 sahen sich die Organisatoren der FAE aufgrund der COVID19-Pandemie gezwungen, die traditionelle Veranstaltung abzusagen. Inspiriert durch die Beschleunigung der digitalen Technologie in dieser Krisenzeit und mit dem Ziel die Aufmerksamkeit der Landwirtschaft auf sich zu lenken, entwickelte das Team in Rekordzeit ein alternatives Konzept. So fand die erste digitale FAE am vergangenen Freitag und Samstag (3. und 4. Juli 2020) statt.

Über 100.000 Zuschauer!

Die Internetnutzer waren zahlreich vor ihren Bildschirmen: nicht weniger als 74.000 Zuschauer, welche die Sendung im Durchschnitt mehr als eine Stunde verfolgt haben und dies allein auf der FAE- und RTL- Webseite während des Wochenendes! 18.000 Zuschauer auf den sozialen Netzwerken. Das Publikum der Fernsehkanäle Post TV, Nordliicht und Eltrona ist hier noch nicht mitgezählt.

Kompletter Einblick in die Landwirtschaft

Die Landwirte, Forstwirte, Gärtner, Winzer mit all ihren Kollegen und Geschäftspartnern zeigten der breiten Öffentlichkeit stolz ihr Know-how. Anstatt ihre Produkte und Dienstleistungen an ihren Ständen zu präsentieren, hatten die Aussteller die Möglichkeit, die Türen ihrer Betriebe für Kameras und Journalisten zu öffnen. Diese große Transparenz des Sektors dürfte zur Loyalität der luxemburgischen Verbraucher und Bürger gegenüber der lokalen Landwirtschaft beitragen.

Traditionell begrüßt die FAE mehr als 2500 Schüler und Studenten. Das Programm wurde daher auch an seine pädagogische Rolle angepasst. In Zusammenarbeit mit der Aktion "Fro de Bauer" haben die Verantwortlichen innovative Wege entwickelt, um die faszinierende Welt der Landwirtschaft in digitaler Form zu erkunden.

Ein beeindruckendes Programm mit 18 Sendestunden

Das Live-Programm am Freitag und Samstag, jeweils von 10 bis 19 Uhr umfasste nicht weniger als

88 Filme





58 Live-Reportagen





55 Interviews





15 Virtuelle 360° Rundgänge mit zahlreichen Interessepunkten





6 Advertoriale.





Die Sendung am Sonntag, dem 5. Juli, war eine Wiederholung der Höhepunkte der vorangegangenen 2 Tage.

Cross-Media Ausstrahlung

Internet: www.rtl.lu, www.fae.lu





TV: Post TV, Eltrona





Soziale Netzwerke: Facebook, YouTube …





Presse: Luxemburger Wort





Teilweise auf: RTL Tele Lëtzebuerg, RTL Radio Lëtzebuerg und Nordliicht





Die Gourmet-Freunde mussten sich nicht auf das Digitale begrenzen

Die Mitglieder der "Landjugend a Jongbaueren" haben die außergewöhnliche Idee entwickelt, den Gaumen von Feinschmeckern mit lokalen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Mehr als 700 "Experience Boxes" wurden in Form von Picknickkörben, Grillkisten oder De Lux Boxen verkauft, welche aus 60 verschiedenen luxemburgischen Produkten zusammengestellt wurden.

Die landwirtschaftliche Atmosphäre in der Stadt Ettelbrück

Die Straßen von Ettelbrück waren mit Strohballen, Feldblumen und einigen Traktoren geschmückt. Die Ladenbesitzer nutzten die Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen in Live-Berichten vorzustellen. Am Samstag belebten Pferdekutschen die Fußgängerzone.

Die virtuellen Tribünen bleiben offen

Wenn Sie an diesem Wochenende nicht die Gelegenheit hatten, an der digitalen FAE teilzunehmen, können Sie die Veranstaltung auf www.fae.lu noch einmal erleben. Alle Produktionen werden in den kommenden Tagen in die Aussteller- und Partnerseiten integriert.

Auf zur FAE 2021!

Die 28. Auflage der FAE ist bereits in Planung und wird vom Freitag, 2. bis zum Sonntag, 4. Juli 2021 stattfinden, diesmal hoffentlich wieder in ihrer traditionellen Form in den Ettelbrücker Deichwiesen.