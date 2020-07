An enger neier Etüd vun der Uni Lëtzebuerg, déi ënnersicht ewéi de Confinement sech op d'Leit auswierkt, gouf et positiv Resultater fir Lëtzebuerg.

D'Etüd analyséiert d'Populatioun am Grand Duché, Frankräich, Däitschland, Italien, Spuenien a Schweden.

PDF Etude

Et gouf also virun allem Rekordzäit mat der Famill verbruecht:

De Lëtzebuerger huet an der Moyenne iwwer 2 ½ Stonn méi den Dag mat senge Kanner verbruecht, esou déi Lëtzebuergesch Etüde (Säit 19-20).

Dat obwuel de Grand-Duché am Verglach déi mannste Reduktioun punkto Schaffzäit kritt huet. Nëmmen 9% vun de Befrote soten, datt se effektiv manner Zäit mat schaffe verbruecht hunn. Am Verglach: A Frankräich, Däitschland, Italien, a Spuenien gouf bis zu 20 Prozent manner Zäit um Büro oder Home Office verbruecht (Säit 6-7).

Koum iwwerraschend hunn zu Lëtzebuerg wärend dem Confinement Ronn 60% vun de Leit vun Doheem geschafft. An Däitschland a Frankräich waren et nëmmen 23, respektiv 30 Prozent.

Och bei de Paie spigelt dat sech erëm. Hei huet een wärend dem Confinement an Italien 13% manner Geld verdéngt. Lëtzebuerg kënnt do am beschten ewech mat enger Baisse vu 4% am Revenue an dëser Period. Iwwer 80% vun de Stéit zu Lëtzebuerg hunn awer keng Aboussen an hirem Akommes gespuert (Säit 6-8).

Suerge maachen awer d'Consomatioun vu vum Dokter verschriwwene Medikamenter. 4% vun de Befroten am Grand-Duché hunn zougi méi staark oder méi reegelméisseg Dosen zou sech ze huelen. Kaum verwonnerlech, wann ee gesäit, datt knapp d'Hallschent vun de Lëtzebuerger méi Unzeeche vun depressive Symptomer, ewéi Schlechtfillen, Schlof a Konzentratiouns-Problemer gewisen hunn. An een zu Lëtzebuerg och de meeschte Stress wärend den éischten zwou Woche vum Confinement gespuert huet.

Et weist en sech awer gréisstendeels zefridden am Grand-Duché, just déi Däitsch hu sech manner iwwert hir Qualité de Vie beklot (Säit 23-24).

De Support vun de Mesurë vun der Regierung deemools goufe vun 78% Prozent vun der Populatioun ganz gutt opgeholl. Am Verglach, a Frankräich waren et just e bësse méi ewéi 55%.

Der Etüd no hätt ee sech an Italien a Spuenien am meeschten un d'Mesure vum Confinement gehalen.

Lëtzebuerg läit hei op der 3. vu 6. Plaze mat 90% vun de Leit, déi soten, datt se sech effektiv an den éischten 2 Wochen un d'Mesure gehalen hätten.