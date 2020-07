Viru genee engem Joer gouf d’Gemengereform lancéiert.

An dësem Kader waren am Oktober zejoert 6 regional Forumen, ma op Grond vun der Sanitärer Kris war elo laang Paus.

Um Méindeg den Owend gouf an enger Table ronde, zesumme mat der Inneministesch Taina Bofferding, de Buergermeeschteren aus 8 Gemengen an dem Syvicol ënnert anerem de Feedback vun der éischter Phase an d’Effeten vun der Kris an den eenzelne Gemengen diskutéiert.

An de Versammlungen a bei den Questionnair koum ënnert anerem eraus, datt 84% vun de Participanten zefridde mat den administrativen Servicer vun der Gemeng wieren. 6.300 Leit hu matgemaach. Nieft dem Gemengepersonal dëst Kéier dann och d’ Bierger. D’ Inneministesch Taina Bofferding:

“Dat bréngt natierlech eng ganz Panoplie vun Themen, wou et elo eis Aufgab ass ,fir dat e bëssen nach méi ze kanaliséieren an dofir maache mir lo déi zweet Phase am Hierscht, wou mir da mat konkrete Proposen kommen. Wou mir da konkret Punkten diskutéieren wéi den Code vun der Deontologie oder och de Fonctionnement vun den Organer vun de Gemengen, fir eben hei eis och eens ze ginn, wat mir herno am Gemenge-Gesetz kënne festhalen.”

Matenee fir eng modern Gemeng – elo an engem ganz anere Kontext wéi nach virun e puer Méint. D’Effete vun der sanitärer Kris goufen och ënnert anerem diskutéiert. E séieren Austausch wier immens wichteg gewiescht– wann och an enger anerer Form. Mat Hëllef vun engem Whatsapp-Grupp hu sech d’ Buergermeeschtere géigesäiteg beroden, esou datt verschidde Decisioune bannent Stonne konnte getraff ginn. An dem Sënn hätt een déi eng oder aner Etapp vun der Reform schonn iwwersprongen.

“Wann een do iwwer d’ Digitaliséierung geschwat huet ass een op ganz grousst Mësstrauen gefall. An Tëschenzäit ass et eng Realitéit ginn. Mir wëssen awer elo och, datt mir eng Legislatioun brauchen, déi genau regelt wéi a wat fir eng Ofleef kënne vun Doheem gemaach ginn a wat fir eng och net”

De Feedback war am grousse Ganzen positiv, ma een Haaptkritik Punkt war awer datt d’ Gemengen dacks d ‘Consignen an d’ Texter réischt kritt hätten, nodeems se annoncéiert goufen. Et hätt een net genuch Zäit gehat, fir sech ze preparéieren, verschidde Servicer vun de Gemengen wieren dofir iwwerrannt ginn.