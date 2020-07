Wéi steet et ëm déi prinzipiell Fro zu der Rechtsstaatlechkeet vum Kierchefong, a wéi konform war d'Ofschafe vun de Kierchefabrécken zu der Verfassung?

Froen, zu deenen d'Verfassungsgeriicht muss Äntwerte liwweren, nodeems d'Stater Friddensgeriicht se an enger Affär ronderëm eng Plainte wéinst Loyer weidergeleet huet. Am Ganze si 5 sougenannten "Questions préjudicielles" weidergeleet ginn, wat weise géif, wéi ufälleg dat ëmstriddent Gesetz vu Februar 2018 ass, wat d'Kierchefabrécken duerch de Kierchefong ersat huet.

Dat schreift de Syfel an der Nuecht op en Dënschdeg an engem Communiqué, also de Syndicat vun de Kierchefabrécken.

Et geet konkreet ëm d'Fro op verschidden Artikelen aus deem Gesetz konform zu eiser Verfassung sinn.

Domadder wier en éischt Zil vum Syfel erreecht, ebe fir d'Verfassungsméissegkeet vum Kierchefong juristesch iwwerpréiwen ze loossen, ass am Communiqué ze liesen.

Praktesch sämtlech juristesch Zweiwel, déi de Syfel vun Ufank u virbruecht hat, sollen deemno elo gekläert ginn.

Sollt d'Verfassungsgeriicht effektiv feststellen, dass verschidden Artikelen aus dem Kierchefong-Gesetz net konform mat der Constitutioun wieren, da géif de Fong jo de facto a sech zesummebriechen, mengt de Syfel.