Déi materiell Schied si gréisstendeels gefléckt, déi séilesch nach net. Réck- an Ausbléck mat zwee vun den Affer.

Vill Mënschen, déi den 9. August 2019 géint hallwer 6 den Tornado am Südweste vum Land materlieft hunn, schaffen nach ëmmer drun, dat traumatescht Erliefnes ze verkaaften. Diecher a Beem goufen ëmgerappt, souguer Héichspannungs-Piliere wéi Fixspéin gebrach.

Déi zerstéieresch Kraaft vum Tornado, dee mat bis zu 130km/h koum, hat deemools a kierzter Zäit eng 100 Haiser am Raum Péiteng, Rolleng a Käerjeng onbewunnbar gemaach. De Schued bei den Assurancë gëtt aktuell op eng 60 Milliounen Euro chiffréiert, allerdéngs blouf et net nëmme beim Material Schued, och Mënsche koumen zu Schued. Ënnert den 2 schwéier blesséierte war och d'Ramona Schuster Goerres.

Mir ware mat der Ramona Schuster Goerres zréck op d'Onglécksplaz.

Zum Zäitpunkt vum Ongléck koum si grad vum Akafen an huet zu Käerjeng op de Bus gewaart. Hiert Been war 26 Mol gebrach, d'Seene vun der Hand duerchtrennt a laang Zäit war net kloer, ob si rëm emol ouni Hëllef kéint goen. No 4 Operatiounen, 3 Méint am Spidol, Rollstull, Rollator a Krätsche ka si dank vill Reeducatioun haut rëm mat Hëllef vun enger Schinn goen. Si muss awer nach lues maachen, well weider Operatioune stinn nach un.

Eng Frëndin, d’Lydie Ries, souz deemools zoufälleg net wäit ewech mat hire Kanner am Auto bei der Tankstell an huet gesinn, wéi d’Ramona aus dem Bus-Arrêt geschleidert gouf. Si bloufen onverletzt, den Auto hat awer en Totalschued. Wéi déi zwou Damme mam Erliefte mëttlerweil ëmginn, erziele si am RTL-Reportage.