D’Verfassungsgeriicht muss elo decidéieren, nodeems d'Friddensgeriicht dës Fro an enger Affär ëm eng Plainte wéinst Loyer weidergeleet huet.

Fir de Syfel, also de Syndicat vun de Kierchefabrécken, kënnt Hoffnung op, dass de System „Kierchefong“ muss revidéiert ginn.

An engem Gesetz vu Februar 2018 goufen d‘Kierchefabrécken duerch de Kierchefong ersat. Fir de Marc Linden, Vize-President vum Syfel, huet d’Geriicht elo déi Froen opbruecht, déi och de Syndicat vun de Kierchefabrécken vun Ufank un als problematesch ugesinn hat.

De Marc Linden, Vize-President Syfel:



„Dat ass en fin eng Expropriatioun vun enger Personnalité juridique, de Kierchefabrécken, wou mir der Meenung sinn, dass dat net rechtens ass. Well dat eben net verfassungskonform ass. Dat ass ee vun deene Punkten an dorop leeft dat Ganzt jo och eraus, dass dat Gesetz, esou wéi et grad ass a méi wéi engem Punkt rechtlech ufechtbar ass.“

Am Ganze si 5 sougenannten "Questions préjudicielles" vum Stater Friddensgeriicht un d'Verfassungsgeriicht weidergeleet ginn. Een éischt Zil vum Syfel wier domadder erreecht, ass am Communiqué ze liesen:

„Dat ass scho considerabel. Et si 4 Artikelen uviséiert, 5 Froen. Do fille mir eis scho bestätegt. Et steet natierlech aus, dass déi Froen och an deem Sënn beäntwert ginn, dat verbleift selbstverständlech der Cour constitutionnelle. Mee ganz am Rengen schéngt d’Gesetz net ze sinn.“

D’Kritik vum Syndicat um Gesetz vum Kierchefong: D’Kierchefabrécken hätten nach ëmmer vill Aarbecht, ma awer keng Autonomie fir Entscheedungen ze treffen oder Gidder ze besëtzen.

Sollt d'Verfassungsgeriicht elo effektiv feststellen, dass verschidden Artikelen aus dem Kierchefong-Gesetz net konform mat der Constitutioun wieren, da géif de Fong a sech zesummebriechen, mengt de Syfel.

De Bistum wollt net op de Communiqué vum Syndicat vun de Kierchefabrécken reagéieren. D’Geriicht misst elo iwwer déi verschidde Froen decidéieren, heescht et op Nofro hin.