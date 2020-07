4 Persounen, vun deenen der zwou net ugetruede sinn, kruten de Prozess gemaach, well si am Mee op de Stauséi, respektiv am Abrëll mam Auto ënnerwee waren.

Um Dikrecher Friddensgeriicht gouf sech en Dënschdeg de Mëtte mat éischten Affäre befaasst, an deenen et ëm Leit goung, déi sech am Abrëll an am Mee, dat heescht a Corona-Zäiten, iwwer Verbueter ewechgesat haten.

Verstéiss am Confinement viru Geriicht / Eric Ewald

De 17. Mee waren, bei guddem Wieder, vill Leit bei de Stauséi komm, ënnert anerem e Mann vu 27 Joer aus dem Süden. De Problem war, dass de Grand-Duché dee Moment am Confinement war an d'Gemeng decidéiert hat, de Stau zouzeloossen. Op zwou Plaze ware Mënschen deen Dag beim Waasser: op där enger hat d'Gemeng e Verbuetsschëld opgestallt, dat awer wuel iergendeen ewechgeholl hat an och op där zweeter Plaz war kee Panneau méi an e Police-Bändche souguer duerchgeschnidden.

E Kommissär sot en Dënschdeg, et hätt een d'Leit protokolléiert, déi op der Wiss waren, wat net erlaabt war, awer och notéiert, dass näischt do houng oder stoung. De Beschëllegten aus dem Minett huet dann och erkläert, kee Schëld gesinn ze hunn, wéi hien do ukoum a sech net am Virfeld um Internetsite vun der Gemeng informéiert ze hunn. Fir de Vertrieder vum Parquet wär dat entspriechend Gemengereglement awer publizéiert ginn an et och an de Medie gewiescht, dass d'Plagen zou wären. D'Gemeng hätt decidéiert gehat, d'Plagen zouzeloossen, fir e Verbreede vun der Krankheet ze verhënneren. Et wär een net am totalen Deconfinement an et wier verbuede gewiescht, sech do z'installéieren an do ze bleiwen. Den Ugeklote sollt dofir zu enger ugemoossener Geldstrof condamnéiert ginn: den 21. Juli ass d'Urteel.

Den 12. Abrëll da war eng 65 Joer al Fra aus dem Norde mam Auto bei eng Frëndin gefuer, wat si net hätt däerfen. Si hätt "Corona bis uewenhi" gehat an der handicapéierter Frëndin Saachen heemgefouert, wär do hänkebliwwen an dono an eng Kontroll geroden. D'Fra hätt wuel kënnen akafe goen, awer net bei der Frëndin hänkebleiwen. An Zäite vu "Bleift doheem" hätt si genee dat net gemaach, sou de Vertrieder vum Parquet. Dass d'Beschëllegt "en aveu" ass, wär hir zegutt ze halen, soudass och si zu enger ugemoossener Geldstrof sollt condamnéiert ginn. An dëser Affär gëtt d'Urteel de 14. Juli gesprach.