Aktuell sinn d'Deputéiert am Gaangen, fir iwwert dat neit Covid-Gesetz ze debattéieren, wat nach virum 24. Juli muss gestëmmt ginn.

D’Deputéiert sinn aktuell um Ausschaffe vum neie Covid-Gesetz. Dat muss virum 24. Juli gestëmmt sinn a wäert d’Oplagen a Restriktiounen, déi Pandemie-liéiert sinn, bis Enn September reegelen.

Am fréie Mëttwoch de Mëtteg ass schonn eng weider Reunioun vun der Santéskommissioun virgesinn. Virun allem am private Beräich wäerten d’Reegelen am neien Text jo nees méi streng ginn. Viséiert ass awer och beispillsweis den Horesca-Secteur, wou sech an der Lescht méi dacks net méi un d’Restriktioune gehale gouf.

Dofir soll kloer festgehale ginn, dass nieft dem Proprietär vum Lokal och de Client responsabel ass, fir dat, wat hie mécht. Beispillsweis gëtt et e Protokoll, wann e Client net op senger Plaz setzt, mä am Bistro mat sengem Glas steet. Och wäerte weider d'Reegele gëllen, fir a Bistroen a Restaurante sëtzen ze mussen an déi maximal Zuel vu Clientë pro Dësch ass op 10 limitéiert.