Dat Ganzt wier awer op fräiwëlleger Basis, präziséiert d'Ministesch. Keng Persoun soll zu enger Impfung gezwonge ginn.

„An enger éischter Zäit ass eist Zil, fir 50 bis 70% vun der Populatioun impfen ze loossen, wann et bis sou wäit ass.“ Dat sot d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber am Kader vun hirer Äntwert zu enger question élargie vum gréngen Deputéierte Marc Hansen iwwert d’Impf-Strategie a puncto Covid-19.

Nach misst definéiert ginn, wéi eng Leit prioritär sollen e Vaccin kréien, sot d‘Ministesch weider. D’Strategie vun der EU wier et, fir op d‘mannst 40% vun alle Bierger ze impfen. Natierlech awer alles op fräiwëlleger Basis, kee géif zu engem Vaccin gezwongen ginn.

Bis ewell gëtt et souwisou nach keen Datum, wéini en Impfstoff op de Marché soll kommen. De Lëtzebuerger Staat contribuéiert den Ament iwwregens mat 1,6 Milliounen Euro bei enger europäescher Initiativ, déi un engem Vaccin schafft.