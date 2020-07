Da mellt de CGDIS nach e Feier zu Schëffleng an e Motorradsaccident bei Näidsen.

Am Lokalen mellt de CGDIS e méi uergt Accident en Dënschdeg am fréien Owend zu Huelmes an der Schoeppelgaass. En Auto war hei verongléckt, woubäi zwou Persoune blesséiert goufen. Eng vun hinne wier am Gefier ageklemmt gewiescht.

D’Secouristen vun Tënten, Miersch, Béiwen-un-der-Atert, Lëntgen a Mamer waren op der Plaz, wéi och de Stater Samusdokter.

Géint 19 Auer gouf et dunn e Kichebrand an engem Appartement an der Cité op Huddelen zu Schëffleng. D’Pompjeeën aus der ganzer Ëmgéigend waren op der Plaz. Et blouf beim Materialschued.

Da war nach e Motocyclist géint 22 Auer um CR343 tëscht Näidsen a Siwwenaler gefall a gouf dobäi blesséiert. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vun Housen.