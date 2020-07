Ënner anerem eng Ëmstrukturéiererung ma och de Coronavirus wiere Schold un der Situatioun.

Beim Finanz-Déngschtleeschter Kneip, dee fir speng Servicer an der Fongenindustrie bekannt ass, gëtt et e Sozialplang. Eng 70 vu ronn 200 Mataarbechter wiere concernéiert, heescht et an enger Annonce op hirem Internet-Site.

Grond wieren intern Ëmstrukturéierungen, grad wéi den Impakt vum Coronavirus. De 70 Leit sollen, Zitat, Ressourcen zur Verfügung gestallt ginn, fir eng nei Karriär op enger anerer Plaz ze starten.