Et gëllt als ee vun den éischten Affer vun der Corona-Kris: De Glasfrabikant Guardian mécht ee vu sengen 2 Sitten zu Lëtzebuerg zou.

Et géif e Stéck Lëtzebuerger Industrie begruewe ginn: Dat sot e Vertrieder vum OGBL de Mëtten op engem Protestpiquet virum Guardian-Site zu Diddeleng.

Um Dag, op deem domat ugefaange gouf, den Diddelenger Uewen auszemaachen, hat den OGBL e Mëttwoch an der Mëttesstonn op e Protestpiquet virun de Guardian-Site an der Forge du Sud geruff. An et koumen eng Rëtsch Leit dohin.

Fir den Alain Rolling, Adjoint-Zentralsekretär beim Onofhängege Gewerkschaftsbond, géif den Doud vum Uewe wuel och den Doud vun Aarbechtsplaze bedeiten, wougéint ee sech wiere géif. Et géif een ëm all Aarbechtsplaz kämpfen, an dat, obwuel et elo mol Ongewëssheet gëtt iwwert d'Zukunft vum Site Diddeleng.

Den Adjoint-Zentralsekretär huet virun enger Rei Militanten, virum Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana a viru Vertrieder vun déi Lénk a vun der KPL betount, dass Guardian zanter den 80er Joren an der Forge du Sud present ass. Zu Nidderkäerjeng an zu Diddeleng géif et ëm am Ganze 450 Aarbechtsplaze goen. „Soe mer deenen elo am Hierscht, wann elo de ganze Prozess vum Ausmaache vum Uewen da vollzunnen ass: 'Jo, Merci, dat war et, hei hutt Der e puer Blummen?'," esou de Gewerkschaftsvertrieder, dee sech elo kloer Usoe vun der Direktioun erwaart, wat mat de Leit a mat den Investissementer op deenen 2 Sitte geschitt, "Well et muss een och wëssen: Zu Bascharage ass den Uewen 2022 fin de vie."

Engagementer, wat Nidderkäerjeng ugeet, missten elo kommen, sot den Alain Rolling. Dem OGBL wier mëttlerweil wéinst engem Manktem u Sozialdialog de Gedoldsfuedem gerass. Et wéilt ee kloer Bekenntnisser vu Guardian zum Standuert Lëtzebuerg an et wéilt ee seriö geholl ginn.

D'Gewerkschaft géif allzäit mobiliséieren a Presenz weisen. „Mir ginn hei net méi fort, mir bleiwen elo hei!“, sou den Alain Rolling. Eng nächst gewerkschaftlech Aktioun gouf fir nächste Mëttwoch, 15. Juli, zu Nidderkäerjeng ugekënnegt.