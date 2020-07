Op der A7 a Richtung Norde koum et am Tunnel Gousselerbierg zu engem Accident, bei deem 5 Persoune blesséiert goufen.

2 Camionen, 2 Camionnetten an en Auto waren an dësem Accident verwéckelt. Zäitweis war d'Streck an de Norden dann och op dëser Plaz komplett gespaart.

Geknuppt huet et dann och nach op der A4, op der Héicht vu Steebrécken a Richtung Süden. Zwee Autoen hu sech hei ze pake kritt, eng Persoun gouf verwonnt.

Och an der Munnerefer Strooss zu Fréiseng krute sech zwee Automobilisten ze paken an och hei gouf eng Persoun blesséiert.