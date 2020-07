Dës Coursë ginn um Enn vun der Summervakanz an am éischten Trimester vum neie Schouljoer organiséiert.

Den Enseignant proposéiert, wien dovunner soll kënne profitéieren an d’Coursë wiere gratis, heescht et an enger E-Mail vum Educatiounsministère un d’Elteren, wou sech de Claude Meisch och per Videomessage un d’Leit adresséiert.

De Ministère huet engersäits een Appell un d'Léierpersonal adresséiert an anerersäits un d'Zousazpersonal, wat am Kader vun de COVID-19-Mesuren agestallt gouf, fir dës Nohëllef ze halen.