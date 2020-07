De Wirtschaftsministère rappelléiert um Donneschden, datt d'Demandë fir Chômage partiel fir de Mount August bis Enn der Woch mussen do sinn.

D'Modalitéite vum Chômage partiel goufen adaptéiert, fir e méi accessibel ze maache fir Entreprisen, déi en Impakt vun hiren Aktivitéiten duerch d'Corona-Kris hunn. Deen neie Regime gëllt vu Juli bis Dezember 2020. D'Demandë mussen am Virfeld gemaach ginn, wéi de Wirtschaftsministère rappelléiert, ëmmer tëschent dem 1. an dem 12. vum Mount virdrun.

D'Demandë mussen iwwer MyGuichet.lu agereecht ginn, hei fënnt een och d'Konditiounen, déi eng Entreprise erfëlle muss, fir de Chômage partiel kënnen unzefroen.

Offiziellt Schreiwes



Rappel: les demandes de chômage partiel pour le mois d’août doivent être introduites le 12 juillet au plus tard (09.07.2020)

Communiqué par: ministère de l’Économie

"Les nouvelles modalités d'octroi du chômage partiel aux entreprises touchées par la crise liée au COVID-19 sont entrées en vigueur en juillet et sont valables jusqu'au 31 décembre 2020. Les dates limites pour introduire les demandes de chômage partiel ont également été adaptées. Les demandes doivent impérativement être effectuées anticipativement, chaque mois, entre le 1er et le 12e jour du mois précédant le mois visé par la demande. Ainsi, pour le mois d’août 2020, les demandes doivent être introduites via MyGuichet.lu entre le 1er et le 12 juillet 2020 inclus et ainsi de suite pour les mois qui suivent. Les modalités pour demander le chômage partiel sont détaillées sur Guichet.lu avec une rubrique Foire aux questions (FAQ) y dédiée. Une hotline accessible sous le numéro de téléphone 8002-9191 fonctionne tous les jours ouvrables entre 8 et 17 heures pour répondre aux questions relatives aux demandes de chômage partiel lié à la relance économique."