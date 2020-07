Virun allem elo bei deem schéine Wieder sinn nees vill Motosfuerer ënnerwee...

Well Motosfuerer wärend dem Fueren am Verglach zu Autosfuerer wéineg protegéiert sinn, sinn dës speziell a Gefor fir uerg Accidenter ze hunn.

Zënter dem 20. Juni 2020 ginn am Kader vun der nationaler Motoscampagne Kontrollen duerchgefouert, bei deene virun allem d'Vitess am Mëttelpunkt stinn. Ma och d'Pabeieren, den techneschen Zoustand vun de Gefierer an d'Helmer gi kontrolléiert.

Bei ronn 500 Kontrolle goufen et eppes ëm déi 200 Verstéiss, dorënner Pabeieren déi gefeelt hunn, Helmer déi net reegel-konform waren, 40 mol gouf keng Sécherheets-Jackett gedroen oder d'Pneue ware net an der Rei.

Hei de Communiqué vun der Police

Zwischenbilanz der alljährlichen saisonalen Motorradkampagne Mit dem Auftakt des schönen Wetters hat auch wieder die Motorradsaison begonnen. Da Motorradfahrer während der Fahrt durch nur wenige Schutzvorkehrungen geschützt sind, sind sie besonders gefährdet und Unfälle können schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben.

Um die Anzahl der Unfälle auf luxemburgischen Straßen zu reduzieren und zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer, sind die polizeilichen Verkehrssicherheitskontrollen von wesentlicher Bedeutung. Bei den seit dem 20.06.2020 im Rahmen der nationalen Motorradkampagne landesweit durchgeführten Kontrollen stehen neben der Geschwindigkeit insbesondere im Mittelpunkt:

- die Fahrzeugdokumente,

- der technische Zustand des Bikes, mit Akzent auf Auspuffanlagen, die den Vorschriften nicht entsprechen und eine deutliche Lärmbelästigung für die Umgebung darstellen können,

- das Tragen von homologierten Helmen.

Seit Beginn der Kampagne wurden während des Junis über 500 Kontrollen durchgeführt, bei denen um die 200 Verstöße wegen

- Unregelmäßigkeiten oder dem Fehlen der Fahrzeugdokumente,

- des Tragens von nicht-homologierten Motorradhelmen,

- des nicht einwandfreien technischen Zustandes des Motorrads (darunter um die 20 wegen der Auspuffanlage),

- der nicht vorhandenen Sicherheitsweste (fast 40 Mal),

- nicht vorschriftsmäßiger Bereifung, oder

- Unregelmäßigkeiten in Betreff auf die Fahrzeugimmatrikulation

wie auch Verstöße wegen

- Geschwindigkeitsüberschreitungen

festgestellt und gebührenpflichtig geahndet wurden.

Diese Zahlen verdeutlichen die Wichtigkeit dieser Kontrollen im Sinne der allgemeinen Verkehrssicherheit. Die Kontrollen werden noch während der gesamten Motorradsaison weiterhin durchgeführt.

Ergänzend gibt die Polizei auch auf ihren Social-Media-Plattformen sowie ihrer Webseite praktische Ratschläge und stellt Informationen für Motorradfahrer zur Verfügung. Mehr zu diesem Thema und zur aktuellen Kampagne finden Sie auf unserer Internetseite unter folgenden Links :

- https://police.public.lu/fr/espace-usagers-route/prevention-campagne/2020/securite-conducteurs-des-deux-roues-motorisees.html

- https://police.public.lu/fr/espace-usagers-route/motards.html

- https://gd.lu/c946QF

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern eine gute und sichere Fahrt.