Ënner anerem soll elo d'Iddi vun der Pré-Retraite oder der Affektatioun vu Mataarbechter um Dësch leien.

Opootme bei de Gewerkschaften OGBL an LCGB. Nodeem et geheescht hat, bei der SES kéinte bis zu 15 Prozent vum Effektiv ofgebaut ginn, sollt et ee Sozialplang ginn. Deen ass ewell vum Dësch.

D'Direktioun sot sech bereet, iwwert ee Plang ze schwätzen, fir den Erhalt vun Aarbechtsplazen. Et geet do ëm nei Affektatioune vun de Leit an ënnert anerem ëm d'Pré-Retraite.

Iwwert dee Wee konnt een gudden Deel vun den Entloossunge verhënnert ginn, awer net all. Déi Concernéiert solle finanziell begleet ginn.