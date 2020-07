Dëst d'Kéier ginn et keng formell Oppositioune vum Staatsrot, ma déi héich Kierperschaft mécht allgemeng Observatiounen.

Sportlechen Zäitplang fir d'Deputéiert, éier d'nächst Woch déi zwou lescht ëffentlech Sëtzunge virun der Summerpaus am Cercle sinn.

Wichtegste Gesetzesprojet, deen d'nächst Woch muss gestëmmt ginn, ass dat neit Covid-Gesetz, datt d'Texter aus zwee Gesetzer nom état de crise matenee fusionéiert an d'Reegele fir Versammlunge vu Gruppe Leit iwwer 20 Persoune méi streng a restriktiv mécht.

Den Avis vum Staatsrot gouf e Freideg de Moien ugeholl, läit deemno fir a gouf ewell am spéide Nomëtteg an der Gesondheetskommissioun vun der Chamber analyséiert. Formell Oppositioune ginn et an dësem Avis keng.

Wéi de Rapporter vum Gesetzesprojet Mars Di Bartolomeo RTL géintiwwer sot, hätt de Staatsrot d'Argumentatioun vun der Regierung suivéiert a géif d'Agrëff am Privaten och net méi als disproportionéiert ugesinn.

Déi nei Restriktiounen, déi fir Gruppe vun iwwer 20 Leit spillen, wieren deemno der aktueller sanitärer Situatioun ugepasst, dem LSAP-Rapporter no géifen am private Kader och kloer Spillreegelen gëllen.

Den nächsten Dënschdeg kënnt d'Kommissioun eng weider Kéier beieneen, fir de Rapport unzehuelen.

Déi héich Kierperschaft mécht allgemeng Observatiounen an insistéiert drop, datt d'Ponderatioun, den Equiliber tëscht dem Schutz vun der ëffentlecher Gesondheet an de fundamentalen individuelle Rechter garantéiert ass, dat wier mam neien Text gréisstendeels de Fall.

D'Membere vum Staatsrot widderhuelen awer hir Observatiounen, wat Reunioune vu méi Leit am Privaten ugeet, well hei d'Police net d'restriktiv Mesure vun Distanz- a Maske-Reegele kontrolléiere kéint, kéint eng Sanktioun just op Basis vun engem Aveu oder awer enger Denonciatioun geschwat ginn. Domat schéngt et héchst onwarscheinlech datt et zu penale Suitte bei Verstéiss kéint kommen.

De Staatsrot weist an enger anerer Observatioun och drop hin, datt Erliichterunge bei Aktivitéiten am schoulesche Beräich gëllen, mä d'Summeraktivitéiten, déi vu Jugendmouvementer wéi de Scouten ugebuede ginn, oder Vakanzekolonie géifen net ënner dat Schoulescht falen.

Hei gëtt eng Prezisioun gefrot!

Soss ginn et awer keng weider Objektioune vum Staatsrot. Den Text kann also mat liichten Upassungen d'nächst Woch en Donneschdeg am Cercle gestëmmt ginn a gëllt dann am Prinzip vum 24. Juli un a bis den 30. September.

Interessant ass, datt déi nei Chamber-Sessioun jo eréischt den zweeten Dënschdeg am Oktober awer ufänkt.

Fir absënns och ze sanktionéieren, wat sech a Bistroen ofspillt, gëtt kloer festgehalen, datt nieft dem Besëtzer vum Café och de Client responsabel ass, fir dat, wat hien mécht. Zum Beispill gëtt et ee Protokoll, wann e Client net op senger Plaz setzt, mä am Bistro mat sengem Glas steet. Och gëllt weider d'Reegel, fir a Bistroen a Restauranten ze sëtzen, déi maximal Zuel vu Leit pro Dësch ass op 10 limitéiert.