E Freideg war en ëffentlechen Debat an der Chamber iwwert eng Petitioun, déi Zouloosse vun de Schoule bis September gefuerdert hat.

E Sujet, iwwert deen d'Petitionäre schonn am Virfeld mam Educatiounsminister Claude Meisch diskutéiert haten, deen e Freideg awer eréischt offiziell an d'Chamber koum. Aus enger direkter Fuerderung gouf et do en Debat iwwert dat, wat ee kéint besser maachen.

Petitiounsdebat an der Chamber / Rep. Tim Morizet

Et war eng Petitioun, déi all d'Rekorder gebrach hat. Bannent vu nëmmen 30 Stonne gouf den néidege Seuil vu 4.200 Stëmmen areecht, fir dësen dréngende Sujet Richtung Krautmaart ze katapultéieren. Et géif een als Petitionären haut net bedaueren, datt d'Schoulen nees opgemaach hätten, esou de Constat e Freideg. Ma d'Well u Support am Mäerz wär verständlech gewiescht, esou de Marc Cloos.

„Ech mengen, datt déi meescht Leit déi Petitioun ënnerschriwwen hunn, well se Angscht haten. Well et ze fréi war, well mer net genuch woussten, well d'Weltgesondheetsorganisatioun nach net richteg wousst, ob een dann elo e Mask soll undoen oder net. Do huet ee gehofft, datt een am September méi weit ass a besser iwwert de Virus Bescheed weess."

Et hätt ee sech gewënscht, iwwert déi Lëscht Woche méi kloer a verifizéiert Consignen ze kréien, Kritik gouf et hei virun allem un der net existenter Maskeflicht am Klassesall. D'Martha Schmit: „Mir hu Klassen am Lycée, déi nees opgemaach goufe mat Schüler am Alter vu 16/17 Joer. Déi falen dann Etüden no scho quasi an d'Kategorie vum Immunsystem vun engem Erwuessenen. Do missten dann déi nämmlecht Krittären erfëllt ginn, ewéi déi bei den Erwuessenen."

Proposen, fir an de September mat eranzehuelen, waren ënner anerem méi kléng Klassen ze organiséieren. A méi eng kloer an transparent Kommunikatioun no baussen ze garantéieren, och wat Neiinfektiounen an de Schoulen ugeet.

Dat ass awer schwiereg, esou den Educatiounsminister Claude Meisch: „Mir hunn elo mat der Santé ofgemaach, datt mir an Zukunft direkt bei Schüler-Infektiounen informéiert ginn. Déi Informatiounen, déi mir hunn, kréie mer gréisstendeels aus den Direktiounen."

Aktuell wieren et 30 aktiv Fäll vum COVID-19 am Fondamental an 30 am Secondaire. 27 Klasse wieren zu Lëtzebuerg a Quarantaine.

„Mech intresséiert awer, ob déi Schüler, déi mer dann doheem loossen, effektiv positiv getest ginn. Ob en et der 2, 3, oder 50, 60 waren. Momentan si mer leider net en Mesure, dat kloer ze dokumentéieren.", sou nach den Educatiounsminister.

Ech wichtege Punkt fir d'Rentrée am September. Eppes wier kloer, sollten d'Schoulen effektiv de Virus an der Populatioun verspreeën, géifen dës mat Effet immédiat zougemaach ginn, esou de Constat e Freideg.