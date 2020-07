D'Zuel vun den Dollar-Millionäre läit weltwäit bei 19,6 Millioune Mënschen. Dat si ronn 9 Prozent méi wéi nach virun engem Joer.

Zu Lëtzebuerg sinn et der 40.200. Tëscht 2012 an elo wier d'Zuel virun Allem wéinst den Immobiliëpräisser esou staark an d'Luucht gaangen, esou de Robert van der Eijk, Managing Director bei Capgemini Invent. Déi wieren d'lescht Joer ëm 14,6 Prozent geklommen. Am Verglach 2018 waren et nach nëmmen 0.9%.

De COVID-19 hat d'Bourse staark getraff, ma zanter Abrëll géing dës sech awer lues a lues nees erhuelen. De globale Räichtum vun den High net-worth individuals, also Leit mat engem Verméige vun op d'mannst enger Millioun US-Dollar, wier an der Zäit ëm 6 bis 8 Prozent zeréckgaangen.

Wat d'Zuel vun de Millionären an d'Verméigen ugeet, esou ass China fir déi éischte Kéier zanter 2012 net méi vir. D'USA hunn elo déi meeschte Millionären, Europa kënnt op déi zweet Plaz.