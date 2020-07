Fir Leit ouni Pabeieren a Leit, déi op der Strooss liewen a kee Recht op medezinesch Versuergung hunn, ass d’Covid-Kris ee reegelrecht Drama.

Medecins du Monde hat an de leschten 3 Méint duebel esouvill Consultatiounen, wéi déi selwecht Zäit déi Jore virdrun. Vill dovunner ware Leit ouni Pabeieren. De Gros vun hinnen hat wärend dem Confinement d'Aarbechtsplaz verluer. Ouni déi wichteg Pabeieren hu si awer am Land kee Recht op sozial Leeschtungen a si falen duerch all Raster.

Sans-papiere si Leit aus Drëttstaaten, déi illegal zu Lëtzebuerg schaffen, dacks scho jorelaang, a vill vun hinnen hu Kanner an der Schoul, wéi d'Laurence Hever vun der Asti erkläert.

"Déi Meescht vun de Leit ouni Pabeiere schaffen am Horesca-Secteur. Mam Lockdown hunn der vill vun hinnen hiren Job verluer a si sinn an Existenznout geroden. Wéi vill Leit ouni Pabeieren et am Grand-Duché ginn, weess keen. Well offiziell existéiere si net, se sinn néierens enregistréiert."

Eleng d‘Asti huet dëst Joer an hirem Guichet info migrants 200 nei Sans-papiere gezielt. 100 zousätzlecher kommen Iessbonge sichen. Dat sinn alles Leit, déi wéinst der Kris keng Sue méi hunn, fir akafen ze goen, wéi de Paolo Zahlen, Student am Stage bei der Astin weess.

""Pabeieren" ass am Fall vun all dëse Leit eng Openthalts- an Aarbechtsgeneemegung. Leit aus Drëttstaate mussen déi ufroen an accordéiert kréien, ier se zu Lëtzebuerg ukommen."

Bei Medecins du Monde sinn an de leschten 3 Méint duebel esou vill Leit komm, wéi an der Vergläichszäit déi Jore virdrun. Vill vun hinne si sans papiers. Och wärend dem Confinement war Medecins du Monde op. Si hunn dann och dofir gesuergt, datt 8 ganz vulnerabel Patienten an engem Hotel logéiert goufen an esou a Sécherheet virun de Covid-Risikoe vun der Strooss bruecht goufen.

Fir datt d'Leit net méi duerch d'Raster falen, fuerdert Médecins du Monde eng universal Krankeversécherung fir jiddereen.

Et gi Sans-papieren, déi eng fräiwëlleg Versécherung maachen. Verléiere se awer hir Aarbechtsplaz, ass och d‘Assurance fort, well si kënne se net méi bezuelen.