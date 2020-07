93 Schüler hunn hir Examen geschriwwen, 71 Jonker hu reusséiert an hiren Diplom aus den Hänn vum Educatiounsminister Claude Meisch iwwerreecht kritt.

Am Lycée Belval war e Freideg den Owend d'Diplomiwwerreechung fir d'Ofschlossklassen. Organiséiert net am Festsall vun der Schoul, mee dobaussen a Form vun engem Autokino. 93 Schüler hunn hir Examen geschriwwen, 71 Jonker hu reusséiert an hiren Diplom aus den Hänn vum Educatiounsminister Claude Meisch iwwerreecht kritt. Als bescht Schülerin gouf d'Ana Rita Ferreira vu Keel ausgezeechent.