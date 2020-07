Um Freideg den Owend géint 21.15 Auer gouf et een déidlechen Autosaccident net wäit vum Hunnebuer bei Miersch.

Wéi d'Police mellt, ass eng 60 Joer al Fra dobäi ëm d'Liewe komm. Den Auto wär vun der Strooss ofkomm an du frontal an eng Mauer gaangen. D'Fra, déi eleng am Auto war, ass nach op der Plaz un hire Blessure gestuerwen.

D'Streck war fir e puer Stonnen op Uerder vum Parquet fir de Miess- an Erkennungsdéngscht gespaart.

Eréischt een Donneschdeg den Owend si bei engem Accident tëscht 2 Camionen, 2 Camionnetten an engem Auto 2 Männer ëm d'Liewe komm.

Wei de CGDIS um Samschdeg de Moie matdeelt goufen et zanter e Freideg den Owend nach 3 weider Accidenter. Zu Rëmerschen bei de Schengerwis sinn am spéide Nomëtteg 2 Autoen net laanschtenee komm. Dobäi goufen et 2 Blesséierter.

Gerabbelt huet et och tëscht Rued bei Simmer a Bur. Do ass een Auto an e Bam gerannt. De CGDIS mellt ee Blesséierten.

An der Nuecht op e Samschdeg géint 0.30 Auer sinn zu Diddeleng an der Rue Lentz 2 Autoen aneneegerannt. Och do 1 Blesséierten.