Crèche Attitude „l’Abeille“, eng Crèche déi vun der BEI finanzéiert gëtt a wouvunner Salariéë konnte profitéieren, mécht Enn August hier Dieren zou. Eng Decisioun déi de Gewerkschaften an der Personaldelegatioun sauer opstéisst. Net nëmme well 44 Salariéen op d'Strooss gesat gi mä virun allem si Si enttäuscht wéi den Dialog tëschent der Gérance vun der Crèche, der Bank an der Personaldelegatioun stattfonnt huet.

Fir genee ze sinn huet guer kee stattfonnt. D’Salariéë vun der Crèche Attude l’Abeille sinn et iwwert d’Eltere gewuer ginn, dass Struktur zougemaach gëtt. Keng Informatioun weder e Bréif nach eng E-Mail ass bei hinnen ukomm, dass esou eng Demarche geplangt wier.

D‘Eltre kruten d’Informatioun och net direkt vun de Responsabelen, dass Crèche zougemaach gëtt.

Personaldelegatioun vun der Crèche ass no dëser Nouvelle aus allen Wolleke gefall a bedauert dass kee sozialen Dialog stattfonnt huet. Si hunn zousätzlech eng Doleance bei der europäescher Investitiounsbank agereecht an och beim Ombudsmann zu Bréissel mee och vun deenen Institutioune krute Si bis dato keng Äntwert.

Crèche hat eng Kapazitéit vun 100 Kanner an hat zousätzlech 150 Kanner op der Liste d’attente stoen. Salariéë wonneren sech, dass eng Crèche déi esou gutt funktionéiert einfach zougemaach gëtt.