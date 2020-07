Zu Leideleng goufen et um Samschdeg den Owend géint 19 Auer 5 liicht Blesséierter bei engem Verkéiersaccident.

2 Autoe waren do an der Rue Léon Laval net laanschtenee komm. 3 Ambulanze waren op der Plaz. An der Nuecht op e Sonndeg géint 1 Auer huet et nach eemol zu Leideleng gerabbelt. Déi Kéier an der Escher Strooss. Och do waren 2 Autoen am Accident verwéckelt. De CGDIS mellt 2 liicht Blesséierter.