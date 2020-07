Zu Schengen hat en plus en Auto gebrannt.

Am Lokale mellt den 112 e Motocyclist, deen de Mëtteg géint dräi Auer op der Streck tëscht Eschduerf an Esch-Sauer gefall ass an dobäi blesséiert gouf.

Zu Schengen an der Wäistrooss stoung dann nach en Auto a Flamen. Hei ass kengem Mënsch eppes geschitt.