Niewent dësem wichtege Sujet, deen nom Doud vum Eugène Berger an der Kris nees an de Fokus komm ass, war och den Teletravail Sujet beim Bilan vun der DP.

"Mir däerfen de Suicide net tabuiséieren, well en ass och zu Lëtzebuerg eng Realitéit" - dat sot e Méindeg den DP-Fraktiounschef Gilles Baum virun der Press, dee sengem Virgänger Eugène Berger geduecht huet, deen am Januar dëst Joer gestuerwe war. D’DP huet de Bilan vum parlamentaresche Joer gezunn an en Ausbléck op dat nächst gemaach, fir dat d’Partei eng Interpellatioun zum Thema Suicide ugefrot huet.

Den Teletravail, deen duerch d’Kris onerwaart vun engem Dag op deen aneren e groussen Deel vun de schaffende Leit concernéiert huet, war fir d’DP-Fraktioun e Succès a soll deemno weider ausgebaut ginn.

Wéi schonn um Parteikongress annoncéiert, huet de Gilles Baum d’Fuerderung widderholl, datt d’Frontalieren an Zukunft 1 Dag an der Woch kënne vun Doheem aus schaffen.

"Et gëtt näischt fir näischt", sot de Finanzminister Pierre Gramegna zu der Fro, wéi dat konkret soll ëmgesat ginn. A sengen Ae wier den Teletravail an den aktuelle Konventioune mat den Nopeschlänner nach net spezifesch virgesinn, esou de Minister, deen iwwerdeems eng méi virsiichteg Conclusioun aus dem Teletravail zitt wéi de Gilles Baum: et wier nach ze fréi, fir en definitive Bilan ze zéien, ma et misst een ënnert anerem bedenken, datt de soziale Kontakt doduerch feelt an datt Verhandlunge méi schwiereg sinn op Distanz.