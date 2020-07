E Méindeg géint 10.30 Auer sinn en Auto an e Camion op der A13 vu Schengen a Richtung Lëtzebuerg anenee gerannt.

Nodeems eng Automobilistin op der Opfaart Schengen op d'Autobunn d'Spuere wiessele wollt ass se géint e Camion gerannt. Deen huet de Won e puer Meter matgeschleeft. Déi 2 Fraen déi am Auto souze waren uspriechbar. Se goufen nach op der Plaz ënnersicht an dunn an d'Spidol bruecht. Éischten Informatiounen no schwiewen se net a Liewensgefor.

Béid Fuerspueren op der Autobunn ware blockéiert an den Tunnel huet missen a Richtung Lëtzebuerg komplett gespaart ginn.