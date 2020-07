Op enger Kaart ginn d'Inzidenze vun de leschte 7 Deeg pro 100.000 Awunner vu Lëtzebuerg an aneren EU-Memberstaaten ugewisen.

Och Schengen-assoziéiert-Staaten, Groussbritannien an Nordirland, ginn hei opgelëscht. Vun alle Länner ass Lëtzebuerg dat Land, dat am schlechtsten ofschneit mat iwwer 50 Fäll pro 100.000 Residentë bannent de leschte 7 Deeg.

D'Kaart am Detail.

Am beschte kommen Däitschland, Holland, Irland, Finnland, Dänemark, Italien, Ungarn, Slowakei, Litauen, Lettland, Estland a Griicheland ewech mat 0 bis 5 Fäll pro 100.000 Awunner an deem selwechten Zäitraum. Eis franséisch a belsch Nopere leie bei engem Schnëtt tëscht 5 an 10 Nei-Infektiounen op déi selwecht Awunnerzuel gekuckt.

Wéini gëllt e Land als Risikogebitt?

Eng Regioun gëtt no enger gemeinsamer Analys an Entscheedung vum däitsche Gesondheetsministère, dem auswäertegen Amt, dem Inneministère an dem Ministère fir Heemecht a Bau als Risikogebitt agestuuft.

Dës Aklasséierung baséiert op 2 ënnerschiddleche Bewäertungen. Engersäits gëtt gekuckt, ob et an engem Land an de leschte 7 Deeg méi wéi 50 Nei-Infektiounen op 100.000 Awunner goufen, wat op Lëtzebuerg zoutrëfft. Anerersäits gëtt no qualitative Krittäre festgestallt, ob a Staaten, déi ënnert dem nominale Grenzwäert leien, awer eng héich Infektiounsgefor besteet.

An der offizieller Lëscht vum Robert-Koch-Institut gëtt de Grand-Duché aktuell net als Risikoregioun aklasséiert. Dës Lëscht gouf allerdéngs den 3. Juli 2020 fir d'lescht aktualiséiert.