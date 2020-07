En Donneschdeg an e Freideg koum et zu Trick-Déifställ u Wunnengen vun eelere Leit. Et schéngt, wéi wann et all Kéiers de selwechten Täter wier.

E leschten Donneschdeg gouf eng eeler Persoun géint 14 Auer an der Rue du Curé an der Stad Affer vum Täter. Änlech ass et enger eelerer Persoun a Freideg gaangen, dat géint 14 Auer an der Rue André Duchscher an der Stad bei der Gare.



E bis elo onbekannte Mann hat sech bei de Persounen Zougang an d'Wunneng verschaaft an deem hien e Chantier als Virwand geholl huet, deen direkt an der Géigend war. All Kéiers hätt hien uginn um Chantier ze schaffen an dass an der Wunneng en technesche Problem misst behuewe ginn.

Wärend deem d'Bewunner an hirer eegener Wunneng ofgelenkt goufen, hat den Déif d'Méiglechkeet, Wäertgéigestänn matgoen ze loossen, dorënner Bijouen. Dono huet hien d'Wunneng nees verlooss. Kenger Persoun ass bei dëse Virfäll eppes passéiert. Wéinst der Beschreiwung vum Täter, ass dovunner auszegoen, dass et sech all Kéiers ëm déi selwecht Persoun handelt.

Hei déi wuertwiertlech Beschreiwung vun der Police:



"Beschreibung: französischsprachiger Mann, zirka 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, von schlanker kleiner Statur, schwarz gegeltes Haar, gepflegtes Aussehen und stark parfümiert, bekleidet mit einem Anzug (dunkelblaue Jacke, helles Hemd und helle Hose)."

Indicen am Kader vun dësem Fall si fir d'Stater Police, dat iwwer Telefon (+352/244-401000) oder iwwer Mail (police.luxembourg@police.etat.lu). Och weider Affer, solle sech bei de Beamte mellen.

Weider Infoen iwwert d'Opklärung vu virun allem eelere Mënschen fënnt een hei!