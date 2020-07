D’Majoritéitsparteien an der Stater Gemeng verlaangen, datt déi verstäerkte Presenz vun der Police op der Gare an zu Bouneweg nach méi verstäerkt gëtt.

VDL: Onsécherheet op der Gare / François Aulner

Op der Gare an zu Bouneweg wiisst d’Onsécherheetsgefill vu verschidde Leit wéinst dem illegalen Drogenhandel an aneren Aktivitéiten. D’Gemengconseillère Heloise Bock vun der DP an d’Claudine Konsbrück vun der CSV hunn dowéinst e Méindeg am Stater Gemengerot eng Motioun fir méi Repressioun deposéiert. D’DP-Conseillère Heloise Bock huet vu jorelaangem „Kampf“ geschwat, fir méi Polizisten op der Gare an zu Bouneweg ze kréien. D’Regierung huet den Effektiv rezent op 30 an d’Luucht gesat. Domadder gëtt sech d’Heloise Bock net zefridden, well hirer Meenung no ëmmer erëm Poliziste géingen ofgezu ginn, fir aner Aufgaben z’erfëllen. D’Moyene misste renforcéiert ginn a se missten och bleiwen.

„Déi Diskussioun muss ophéieren, well d’Leit hu wierklech d’Impressioun soss, datt de Geck mat hinne gemaach gëtt“, sou d’DP-Conseillère. D’CSV-Conseillère Claudine Konsbrück, déi huet drun erënnert, datt et scho Gesetzer gëtt. Déi sollen einfach applizéiert ginn: „wann déi Leit keng Pabeieren hu fir Lëtzebuerg, da mussen se zeréckgewise ginn“. Eng „staark“ an „intensiv“ Kooperatioun mam Ausseministère wier néideg.

Déi Gréng, an der Oppositioun an der Stater Gemeng, déi si géint nach méi Repressioun a méi Kameraiwwerwaachung. Mënschen, déi hir Dignitéit verluer hunn, déi kréie se net zeréck, wann ee se just bestrofe, sou déi gréng Conseillere Christa Brömmel. Den LSAP-Conseiller Gabriel Boisante huet fir méi sozial Begleetmesuren a besser Infrastruktur plädéiert. Dat Bescht géint Kriminalitéit wier méi Aktivitéit, also méi Logement a méi Commerce. All d’Parteien hunn och begréisst, datt d’Stroossbuerger Strooss elo reamenagéiert gëtt. D’Motioun vun CSV an DP gëtt viraussiichtlech ouni d’Stemme vun der Oppositioun ugeholl. Eng Conventioun mat der ASBL „Inter Actions“ mam Numm « op ärer Säit », « à vos côtés », déi krut d’Zoustëmmung vun all de Parteien. Dat si jonk Leit, déi Kontakter mat den Drogéierte sollen knäppen. Eng Aart Contrepartie zur Repressioun.