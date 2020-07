De CGDIS mellt e gréissert Feier e Méindeg den Owend géint 19.30 Auer am Zentrum vu Mäertert. Eng Scheier stoung a Flamen.

No zwou Stonne war de Brand ënner Kontroll an et konnt evitéiert ginn, datt d'Feier op d'Nopeschgebaier iwwergräift.

Blesséierter gouf et keng, ma eng Partie Leit hu misse relogéiert ginn.

PDF: Offiziellt Schreiwes vum CGDIS