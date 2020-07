En Dënschdeg de Moie war de Waringo-Rapport Sujet an der Institutiounekommissioun.

"Ech sinn éierlech: Duerch Corona war de Palais elo net meng éischt Prioritéit an de lechte Méint". Dat sot de Premier Xavier Bettel no der Reunioun vun der parlamentarescher Institutiounekommissioun.

Op Demande vun der CSV war dës beieneen, fir dass d'Chamber gewuer gëtt, wéi et mam Ëmsetze vum ominéise Waringo-Rapport ausgesäit.

D'Aarbechte géifen lafen a bis ewell schonn enger Dose Reunioune mam Haff an den Administratiounen, fir ze kucken, wéi d'Transparenz, déi am Rapport recommandéiert gouf, ëmzesetzen ass. De But wier dem Premier no kloer: Weiderhin hei eng Institutioun ze stäerken.

Bis Enn des Jores wéilt een e Budget stoen hunn iwwert déi ëffentlech Biene vum Haff. Dat bedéngt awer och eng Reform vun der Verfassung.

Zanter dem 1. Juni ass mam Yuriko Backes jo eng nei Maréchale de la cour do, mat där ee gutt géif zesummeschaffen.

En Deel vun der Kommissiounssitzung en Dënschdeg de Moie war iwwregens à huit clos. Ob et do ëm de rezenten Tëschefall goung, bei deem de Staatsminister um Haff hat missen intervenéieren, fir d'Entloossung vum Chef de cabinet Michel Heintz réckgängeg ze maachen, bleift deemno Spekulatioun.

Fir den CSV-député-maire Léon Gloden ginn et iwwerdeems nach eng Rëtsch Froen, déi ze kläre bleiwen, notamment iwwert d'Reegele vum Budget oder den Text vum arrêté iwwert d'maison grand-ducale. De Premier hätt awer versprach, dass dës Punkten am September da solle gekläert sinn.