D'Regierung, esou de Minister François Bausch, wëll voll Responsabilitéit am Secteur iwwerhuelen.

En Dënschdeg de Moie war eng sektoriell Tripartite iwwer d‘Aviatioun. Indirekt schaffen an deem Beräich 30.000 Leit.

Tripartite/Reportage Carine Lemmer

D‘Aviatioun ass en essentielle Secteur fir d‘Lëtzebuerger Ekonomie, sot den Transportminister François Bausch. D‘Regierung wier bereet, voll Responsabilitéit z‘iwwerhuelen a vill oder all d‘Aarbechtsplazen ze halen.

En Dënschdeg ass zesumme mat Luxair, Cargolux, Luxairport an de Gewerkschaften LCGB an OGBL eng Bestandsopnam gemaach ginn.

Iwwert de Summer soll jiddereen e Plang a Proposen ausschaffen. De 17. September gesäit een sech zréck fir eng weider Tripartite.

Bis Enn Oktober soll dann e Plang virleie fir déi ganz Aviatioun. Eng Staatshëllef muss jo och vu Bréissel accordéiert ginn. An et muss ee vun den aktueller krisebedéngter Ouverture profitéieren, déi iwwerhaapt sou eng Ënnerstëtzung erlaabt, sou de François Bausch.

Der Luxair geet et net gutt, sot de Gilles Feith, neie Chef bei der Luxair. Dat wär net eleng duerch de Covid bedéngt. De Cargo géif d'Situatioun och net besser maachen, éischter méi schlecht. Spuere wär d'Devis, mä net bei der Sécherheet. Et wär net einfach, huet de Generaldirekter vu LuxairGroup däitlech gemaach. Dëse Mount hätt ee 50% manner Buchunge wéi nach de leschte Mount, dat wär schonn en Dämpfer. De René Steinhaus huet fir Luxairport vu 64% manner Passagéier an der 1. Hallschent vum Joer geschwat. Soss hätt een ëm dës Zäit 2 Millioune Passagéier gehat, elo wären et der 753.000, huet de Chef vum Fluchhafen erkläert.

D‘Cargolux ass wärend der Kris vill geflunn, mä elo léisst d‘Demande no, huet de Richard Forson CEO vun der Cargogesellschaft ënnerstrach.

D'Gewerkschaften hu vun enger wichteger a konstruktiver Reunioun geschwat. Déi sektoriell Tripartite hätt ee mol net misse fuerderen, sot d'Michèle Cloos vum OGBL. Et hätt ee sech engagéiert fir zesummenzeschaffen a Léisungen ze fannen.

Den LCGB ass majoritär bei Luxair a Cargolux. D'Initiativ vum Minister Bausch fir d'Tripartite, huet de Patrick Dury begréisst. An och ënnerstrach, datt bei der Luxair nach ëmmer 30% vun de Leit am Chômage partiel sinn.

De 17. September moies um 9 Auer ass déi nächst Tripartite-Sëtzung fir d'Aviatioun. Aus der Kris eraus soll de Sekteur nohalteg opgestallt ginn. Eng Staatshëllef eleng wär kee Wonnermëttel, sot de François Bausch. D'Sécherheet an d'Qualitéit missten erhale bleiwen.

Iwwert de Summer muss elo all Betrib seng Hausaufgabe maachen an am Hierscht e Plang virleeën.