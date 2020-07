Opgepasst bei TVA a Charges sociales, Investitiounsprojeten accordéieren an Ausbildung fërderen - esou d'Fuerderungen vun der Federatioun.

Nodeems Retarde vun de Paiementer vun der TVA schonn am Mee vun de Verwaltungen agefuerdert goufen, géifen et der Federation des Artisans no elo och kloer Unzeechen dofir ginn, datt och bei de Sozialversécherungen d' Kulanzreegelung zugonschte vun den Entreprisen op en Enn kéim. Dat schreift d'Federation en Dënschdeg an engem Communiqué.

Den 13. Juli wieren Entreprise vum Centre Commun de la Sécurité Sociale opgefuerdert ginn, hir Cotisatiounen erëm ze bezuelen a Paiementer, déi op Äis geluecht goufen, ze begläichen.

De Comité vun der Federatioun erënnert an hirem Communiqué drun, datt d'Ëmsätz vu vill Betriber an de leschte Méint komplett agebrach sinn a se sech och nach net dovun erholl hunn.

Et kéint een dofir och elo net einfach blann vun de Betriber fuerderen, fir dës Paiementer ze maachen, dat kéint nämlech der Federatioun no als Konsequenz hunn, datt vill Betriber Faillite missten erklären, wat bis ewell verhënnert konnt ginn.

Donieft wier dat och komplett onkoherent par Rapport zu der Regierungspolitik, déi versicht huet mat Finanzhëllefen a Garantien d'Liquiditéite vun den Entreprisen ze ënnerstëtzen.

D'Handwierk erwaart sech, datt d'Paiementer par Rapport zu individuellen a realisteschen Zäitplang vun den Entreprise kënnen gemaach ginn.