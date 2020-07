Et gëtt elo Zäit, net méi just an der Urgence ze schaffen, mä sech och Zäit ze huelen, fir d’Gesetzer ze schreiwen...

Avis vun der CCDH - Reportage Fanny Kinsch

Där Meenung ass d'Mënscherechtskommissioun, déi en Dënschdeg hiren Avis zum neie Covid-Gesetz presentéiert huet, dat nees nei Restriktioune virgesäit. D'CCDH wonnert sech, firwat si, am Géigesaz zum Beispill zum Comité Olympique, net fir en Avis gefrot gouf a firwat d'Recommandatiounen aus dem leschten Avis net ëmgesat goufen. De President vun der Mënscherechtskommissioun Gilbert Pregno betount, dass ee sech net géif dovun decouragéiere loossen: "Mä et ass awer schonn d'Fro a wéi fern eng Regierung oder d'Politik, wann se sech op de Wee begëtt fir e Projet de loi auszeschaffen, fir dann och déi verschidden Avisen, déi do sinn, och berécksiichtegt, an déi mat integréiert. Mir hunn den Androck, datt dat heiten näischt dozou bäigedroen huet, ech mengen do war méi den Interessi fir ze kucken, déi Contrainte, déi vum Staatsrot komm sinn, fir domat eens ze ginn, fir datt een dat an der Chamber kéint votéieren."

Den Accès op d‘Donnéeën, op Basis vun deenen Decisioune geholl ginn, wier net verbessert ginn. D'Néidegkeet an d'Proportionalitéit vum forcéierte Confinement missten iwwerpréift ginn an hei missten d'Konditioune gekläert ginn. Un den neie Restriktioune stéiert d'CCDH, datt se net nëmme fir déi Plazen a Situatioune gëllen, déi d'Regierung als Hotspotten identifizéiert hätt.

Hei de kompletten Avid vun der CCDH zum Covid-Gesetz

Dat wier ze vill vast, esou de Jurist vun der Mënscherechtskommissioun, de Max Mousel: "Problematesch ass dann och, datt, obwuel de Projet zäitlech limitéiert ass, wat jo éischter positiv ass, dës Kéier fir 2 Méint virgesinn ass, am Plaz just fir ee Mount, wéi et elo nach fir dat aktuellt Gesetz war. Hei erënnere mir d'Regierung drun, datt et wichteg ass, ze verhënneren, datt Situatiounen, déi d'Mënscherechter belaaschten, an engem gewësse Sënn normaliséiert ginn, virun allem, wann déi Zäitspan elo vun 2 Méint just op Basis vun administrative Grënn festgeluecht gouf, zum Beispill, wann et esou ass wéinst der Summerpaus vun der Chamber."



D'Mënscherechtskommissioun gesäit dann och bei den neie Restriktioune Verbesserungsbedarf: "Éischtens bleiwen déi Restriktiounen, déi virgesi sinn, relativ large a vast, a wäert sech net nëmmen op déi Situatiounen applizéieren, déi vun der Regierung als problematesch beschriwwe gi sinn, also zum Beispill d'Partyen a verschidden Hotspots."



D'Ëffentlechkeet an d'Press hätten ëmmer nach net den néidegen Accès op déi wëssenschaftlech Donnéeën, op Basis vun deenen d'Regierung Decisiounen an der Gestioun vun der sanitärer Kris hëlt. D'CCDH wonnert sech och iwwert den neien Avis vum Staatsrot, dee seng Opposition formelle iwwert d'Restriktiounen am private Beräich fale gelooss huet: "Am Avis vum Staatsrot gëtt hie gréng Luucht a berifft sech do op eng Etüd, vun der Uni Lëtzebuerg, déi e vum Ministère zoukomme gelooss kritt huet. Ouni elo wëllen d'Donnéeën an den Notze vun deene Mesure selwer a Fro ze stellen, weise mir an eisem Avis drop hin, datt et déi Etüd do sch méi laang gëtt an am Fong och schonn zu den Zäite vun deem leschte Gesetzprojet. Mir froen eis dofir, firwat d'Regierung sech elo op déi Donnéeë berifft, oder op et eventuell aner Elementer oder Informatioune gëtt, déi vläicht just nach net kommunizéiert gi sinn."

Jurist vun der Mënscherechtskommissioun, de Max Mousel

D'CCDH freet sech iwwerdeems op d'Aféiere vu Sanktiounen, wann ee sech am private Beräich net un d'Distanzéierungsmesuren hält, wat en adequaten Outil sinn: ëmmerhi wier dat schwiereg ze kontrolléieren.

De Staatsrot an d’Oppositioun an der Chamber maachen hei iwwregens deels déi selwecht Observatioun:

