De CGDIS mellt allkéiers ee Blesséierten.

Géint 18.45 Auer ass an der Diddenuewener Strooss um Houwald en Auto an eng Mauer geknuppt a géint 23 Auer krut e Gefier an der Fielser Strooss zu Miedernach e Bam ze paken. All Kéiers gouf eng Persoun blesséiert.

Dann huet zu Miedernach eng hallef Stonn méi fréi nach ne Poubelle an der Rue de Savelborn gebrannt.