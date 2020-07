Et kënnt net all Woch vir, dass déi ganz parlamentaresch Oppositioun geschlosse virun d'Press trëtt.

An der Mëttesstonn war et um Mëttwoch awer sou wäit, an CSV, ADR, Piraten an Déi Lénk hunn es : "Genuch!"

Et wéilt een net méi weiderhin acceptéieren, dass d'Chamber quasi komplett bausse vir gelooss gëtt, an der Lutte géint d'Covid-Pandemie.

Déi 4 Parteien wëllen endlech Kloerheet an Transparenz, well d'Hausse vun den Zuelen mëttlerweil nees dramatesch wier.

D'Martine Hansen, de Gast Gibéryen, de Sven Clement an de Marc Baum hu sech zum Deel entsat gesot, dass d'Parlament vu Regierungssäit informatiounstechnesch permanent am Ree géif stoen gelooss ginn.

D'Chamber, a speziell d'Oppositioun kéint net mathëllefen Léisungen auszeschaffen, wann ee keng fiabel Donnée géif kréien.

Gëtt et spezifesch Infektiouns-Clusteren? Wa Jo, wéi eng?!

Et géif eben der Chamber hannen a vir un Informatiounen feelen.

De Gast Gibéryen stellt dofir d'Fro an de Raum : Wat huet d'Regierung ze verstoppen?!

Um Donneschdeg soll jo an der Plenière d'Verlängere vum Covid-Gesetz gestëmmt ginn.

D'Oppositioun seet sech besuergt, well dee Projet de loi jo op Chiffere fousst, déi u sech 2-3 Wochen al sinn an den aktuellen héijen Zuelen kaum Rechnung dierft droen.