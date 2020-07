Dat neit Gesetz gesäit nees méi restriktiv Mesuren am Private vir.

D'Versammlungen am ëffentleche Raum an am private ginn op 20 Persoune limitéiert. Am Private war dat bis ewell just eng Recommandatioun. Méi Leit sinn awer méiglech, mä da gëllen déi selwecht Reegele wéi am ëffentleche Raum: mat Sëtzplazen an Distanz oder Mask.

Kontrollen doheem sinn awer net méiglech. De Client an engem Café soll och méi responsabiliséiert ginn. Et däerf ee jo just am Sëtzen zerwéiert ginn a consomméieren. E Client, dee steet, kann an Zukunft och gestrooft ginn, net just de Gerant vum Café.

Dat Gesetz, dat en Donneschdeg de Mëtteg gestëmmt gëtt, gëllt am Prinzip bis den 30. September.