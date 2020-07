83% vun den 3.516 Kandidaten hunn den Ofschlossexame gepackt. 12% kruten en Noexamen a 5% sinn duerchgefall.

Dat wier ënner dem Stréch e gudden Taux de réussite, heescht et an engem Communiqué vum Educatiounsministère, trotz engem natierlech schwierege Kontext.

Am Classique hunn 89% gepackt, am Général sinn et 77%.

D'Schülerinnen hu liicht besser ofgeschnidden ewéi d'Schüler.



166 Persoune kruten d'Mentioun "excellent". Si haten also eng Moyenne, déi méi héich war wéi 52.

Schreiwes vum Educatiounsministère

Examens de fin d'études secondaires 2020: un bon taux de réussite, grâce à un effort collectif (16.07.2020)

Communiqué par: Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Avec 83% des candidats qui obtiennent leur diplôme à l'issue de la session d'été 2020, l'école luxembourgeoise continue d'afficher un bon taux de réussite aux examens de fin d'études.

Le ministre Claude Meisch félicite les 2.915 jeunes diplômés qui ont réussi leur année terminale dans un contexte inédit lié à la crise sanitaire.

À l'enseignement secondaire classique et général, tous les efforts avaient été mis en œuvre pour permettre aux élèves de clôturer leur année terminale et d'obtenir en bonne et due forme leur diplôme, et pour assurer que celui-ci conserve toute sa valeur. Ainsi, contrairement à d'autres pays, le Luxembourg avait décidé de maintenir les épreuves écrites et orales des examens, qui se sont déroulées selon le calendrier initialement fixé. Les critères d'admission et de refus sont eux aussi restés inchangés.

Le bon résultat de la session d'été 2020 témoigne de l'investissement dont les élèves et leurs enseignants ont fait preuve tout au long de la période de confinement et après la reprise du 4 mai. L'apprentissage et l'enseignement à distance ont permis aux candidats de se préparer efficacement aux examens. Le ministre Claude Meisch tient à remercier tous les acteurs de l'effort collectif fourni, grâce auquel la crise sanitaire n'a finalement pas eu d'impact sur cette étape essentielle du parcours des jeunes.

Ce bon résultat s'affiche notamment à l'enseignement secondaire classique, où le taux de réussite (89%) a légèrement progressé par rapport aux dernières années. Le taux de réussite à l'enseignement secondaire général (77%) reste fidèle aux fluctuations observées au cours des dix dernières années.

Remarques

Les résultats en annexe sont ceux de la session d'été 2020 après les épreuves complémentaires. Ils incluent les résultats des lycées publics et des lycées privés qui suivent les programmes luxembourgeois, ceux de la 2e voie de qualification (cours du soir et eBac), ainsi que ceux du Schengen-Lyzeum à Perl.

Les feuillets du fichier Excel présentent séparément les résultats par ordre et section, les résultats des filles et des garçons, les mentions obtenues et des rétrospectives.

Résultats globaux

Au total, 3.516 candidats se sont présentés aux différents examens de fin d'études secondaires. Le taux de réussite s'élève à 83% (par rapport à 78% en 2019). Le taux des ajournements s'établit à 12% (15% en 2019). Le taux des refus s'élève à 5% (7% en 2019).

Enseignement secondaire classique

À l'enseignement secondaire classique, le taux de réussite s'élève à 89% en 2020 (84% en 2019). Le taux des ajournements s'élève à 7% (12% en 2019). Le taux des refus s'établit à 4% (résultat inchangé par rapport à 2019).

Enseignement secondaire général

À l'enseignement secondaire général, le taux de réussite est de 77% en 2020 (73% en 2019). Le taux des ajournements s'établit à 17% (résultat inchangé par rapport à 2019). Le taux des refus s'élève à 6% (10% en 2019).

Analyse comparative par sexe

L'analyse comparative par sexe montre que les performances des filles sont globalement meilleures que celles des garçons: leur taux de réussite s'élève à 85%, celui des garçons à 80%.

166 mentions «excellent»

Le nombre d'élèves qui ont obtenu une mention «excellent» (moyenne égale ou supérieure à 52 points) s'élève à 166 en 2020. 139 élèves l'obtiennent à l'enseignement secondaire classique et 27 à l'enseignement secondaire général.