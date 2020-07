"Et geet net hei ëm egal wat fir eng Firma, et geet hei wierklech ëm eent vun de Flag-Schëffer vun der Lëtzebuerger Wirtschaft" sou de Laurent Mosar.

Wéi steet et ëm d'Zukunft vun den Aktivitéite beim Lëtzebuerger Satellittebedreiwer SES. "Mir sinn net schrecklech vill méi gewuer ginn" sou den CSV-Deputéierte Laurent Mosar no der Konferenz vun den zoustännege Chamberkommissiounen, an där de Premier a Kommunikatiounsminister Xavier Bettel an de Wirtschaftsminister Franz Fayot den Deputéierten Ried an Äntwert stoungen. "Mir bleiwen um Ball", sou d'CSV-Oppositioun, déi dësen Echange gefrot gehat.