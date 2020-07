Bis de 15. September dierfe Persounen, déi hire Wunnsëtz a Montenegro oder Serbien hunn, net méi an de Grand-Duché areesen.

Areesen hei an d'Land aus Drëttstaaten däerf een de Moment ënnert anerem aus Australien, Kanada, Marokko oder Tunesien.

Schreiwes

Communiqué du ministère des Affaires étrangères et européennes au sujet des mesures temporaires en matière d'immigration (17.07.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministère des Affaires étrangères et européennes tient à informer que le Grand-Duché de Luxembourg a donné suite à la recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction du 16 juillet 2020.

La liste de pays tiers dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l'UE, reprise à l'article 2bis du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l'interdiction et la portée des exceptions prévues par l'article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l'application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, est par conséquent mise à jour en en supprimant, avec effet au 17 juillet 2020 , le Monténégro et la Serbie.

Les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence au Monténégro et en Serbie ne seront ainsi plus autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à partir du 17 juillet 2020.

Il est rappelé que les restrictions temporaires pour les ressortissants de pays tiers restent en place jusqu'au 15 septembre 2020 inclus.

Liste actualisée de pays tiers dont les résidents sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg :

• Algérie

• Australie

• Canada

• Chine (sous réserve de réciprocité au niveau de l'Union européenne)

• Géorgie

• Japon

• Maroc

• Nouvelle-Zélande

• Rwanda

• Corée du Sud

• Thaïlande

• Tunisie

• Uruguay